Транспортный налог за самое дорогое в Омске авто обошелся в 170 тысяч

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В УФНС представили данные по выплатам транспортного налога в Омской области за прошлый год. В целом за счет него региональный бюджет пополнился на 1,4 млн рублей. Большая часть транспортных средств, которыми владеют местные жители имеют менее 100 лошадиных сил.

Однако самой любопытной оказалась статистика по машинам класса люкс, на которые предусмотрен повышающий коэффициент (размер налога в конечном счете зависит от стоимости транспортного средства и количества лошадиных сил).

Выяснилось, что два самых дорогих автомобиля, которые ездят по дорогам Омска, – это Mercedes-Benz G65 AMG и Mercedes-Benz S63 AMG 4MATIC. Первый принадлежит частному лицу, которому пришлось заплатить за дорогую игрушку более 170 тысяч налога. Второй числится за юрлицом и обошелся почти в 158 тысяч рублей за год.