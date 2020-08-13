Похолодание до +7: Стало известно, какой будет погода в Омске на выходных

Будет очень сыро и ветрено. Фото: Артем КИЛЬКИН

На смену изнуряющей жаре в Омске пришло резкой похолодание. Небо затянуло тучами, весь день идет дождь. Причем иногда очень сильный. Такая погода продержится в Омске минимум до начала следующей недели. На 14 августа обещают не больше +17 днем и постоянные дожди.

Тем временем, синоптики рассказала, какой погода будет на этих выходных. Ничего хорошего омичам она не сулит: сибиряков ждут дожди различной интенсивности, грозы и сильный ветер. В субботу, 15 августа метеорологи обещают не больше +19. Немного лучше дела будут в воскресенье. Тучи протянет, но будет облачно. Дождей не предвидится, немного потеплеет. Синоптики прогнозируют до +23.

С начала следующей недели температура днем начнет постепенно повышаться.