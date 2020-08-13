Ни на одной из проверенных в Омске летних веранд не нашли нарушений

В Омске из-за нарушений закрыли 17 летних веранд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чиновники облправительства продолжают обсуждать с владельцами омских кафе и ресторанов условия дальнейшего снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Предприниматели настаивают: только разрешение открыть залы в закрытых помещениях и начало полноценной работы позволит им избежать разорения.

– Мы всегда слышим бизнес, идем навстречу, – заявил во время онлайн-совещания вице-губернатор Дмитрий Ушаков. – Радует, что омские предприниматели откликаются. Контролируют соблюдение всех требований Роспотребнадзора и мер безопасности – ношение масок, необходимые процедуры по санитарной обработке и т. д. Это отмечают и контролирующие органы, нарушений меньше.

Напомним, на данный момент разрешили работу только летних веранд, обслуживающих посетителей на открытом воздухе. Их тщательно проверяют на соблюдение всех санитарных требований. По данным Управления Роспотребнадзора, инспекторы пришли в 118 заведений. 101 из них уже открыто и там не никаких нарушений не нашли. 17 заведений, судя по всему, решили дождаться лучших времен и пока еще не открылись.