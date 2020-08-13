Упорного омича, пять раз садившегося за руль пьяным, отправили в колонию строгого режима

В последний раз мужчину смогло остановить только дерево. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25-летний житель Омска напился, сел за руль своего ВАЗа и устроил на дороге погоню с полицейскими. Остановить неадеквата смогло лишь дерево. После задержания он отказался проходить тест на алкоголь, что является автоматическим признанием опьянения. Выяснилось, что до этого его уже четыре раза ловили в таком же состоянии. У него уже был условный срок за неоднократное нарушение правил дорожного движения.

В пятый раз его заменили на реальное лишение свободы. Причем неисправимого алкоголика отправили в колонию строгого режима.

– Вину в совершении преступления он признал, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Ему было отменено условно-досрочное осуждение по предыдущему приговору и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с лишением права в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.