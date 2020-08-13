Омичка обнаружила у себя кредит в 220 тысяч и «вернула» его аферистам

Мошенников сейчас ищут полицейские. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые уловки придумывают «сотрудники службы безопасности банка». В этот раз своей очередной жертве они сообщили не только о традиционных «подозрительных операциях» с ее счетом, но и что на нее некие злоумышленники оформили кредит.

Зайдя в мобильное приложение банка, омичка действительно увидела, что на счету откуда-то появились 220 тысяч рублей. Она деньги у банка не брала, поэтому испугалась. Собеседник сообщил ей, что поможет вернуть ненужный кредит – для этого надо сделать несколько переводов на другой счет, а приходящие на сотовый смс диктовать ему. Растерянная женщина выполнила все его требования. Только поняв, что кредит по-прежнему висит на ней, а деньги, которые она теперь должна банку, исчезли, она обратилась в полицию.

Как выяснилось, за месяц до происшествия ей также звонили «сотрудники» банка и якобы сверяли данные для получения кредита. Потерпевшая вспомнила, что предоставила им всю необходимую информацию, и они одолжили у банка деньги от ее имени.

– Потерпевшая поверила – ей помогли отклонить заявление на займ, диалог с незнакомцем не вызвал никаких опасений, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».