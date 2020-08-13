Омская область получила 2,3 млрд. на горячее питание для школьников и выплаты врачам

Врачи получат выплаты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередную финансовую помощь из федерального бюджета получила Омская область. Об этом сообщил после заседания Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающихся Омской области, сообщил первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков. Он представляет в парламенте интересы Омской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, федерация вместе с депутатами предпринимают ряд мер по поддержке регионов и при корректировке Федерального бюджета на этот год.

Наш регион получит средства на бесплатное горячее питание школьникам и на выплаты врачам, борющимся с COVID-19. Причем деньги на обеспечение горячего питания выделены сразу на три года. Хорошую новость для Омской области уже прокомментировал губернатор Александр Бурков.

Детей обеспечат бесплатным питанием. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Выделены средства на бесплатное горячее питание в начальной школе в 2020 году — 329,3 млн рублей, в 2021 году — 850,5 млн рублей, а в 2022 году — 929,5 млн рублей, - сообщил Александр Бурков журналистам. - Также дополнительно направлено 271 млн рублей на помощь больницам Омской области на лечение новой коронавирусной инфекции, тестирование и другие меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, - сказал омский губернатор Александр Бурков.