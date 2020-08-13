Пожилая омичка завалила квартиру мусором так, что сложно открыть дверь

Фото: «ЧП Омск»

Жильцы одного из многоэтажных домов в Ленинском округе просят в соцсетях совета, как найти управу на соседскую бабушку-собирательницу. Из-за «нехорошей» квартиры страдают все остальные. Люди жалуются: вынуждены ежедневно чувствовать, что находятся фактически на помойке.

– Улица Калинина, 12, – рассказывает автор поста, размещенного в паблике «ЧП Омск». – Пожилая женщина пропадает целыми днями на мусорках и тащит все в свою квартиру. Все соседи данного многоквартирного дома вынуждены терпеть вонь, мириться с условиями антисанитарии. У нее психическое расстройство. Какие органы можно подключить? Подскажите, сил нет больше.

Комментаторы пришли к выводу, что у бабушки неизлечимое расстройство – синдром Плюшкина. Все вещи, найденные на помойке, кажутся ей жизненно необходимыми. Помочь в этой ситуации способны только медики.