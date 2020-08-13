Стало известно, когда в Омске решат вопрос об открытии кафе и ресторанов без террас

О полном открытии кафе и ресторанов просят предприниматели. Решение примут на ближайшем заседании оперштаба. Фото: ВКонтакте

Об итогах совещания с представителями торговых центров и предпринимателями из сферы общепита в Инстаграм написал Дмитрий Ушаков, зампредседателя правительства Омской области.

Уже не первый раз бизнесмены просят смягчить режим и позволить заведениям без летних веранд и террас открыться с соблюдением всех санитарных норм. Об этом и шел разговор на совещании. Представители ТЦ также просят разрешения возобновить работу место отдыха для посетителей и детских площадок.

- Все полученные предложения рассмотрим на оперштабе по экономике в эту пятницу, далее оформим для рассмотрения на оперштабе по борьбе с коронавирусом. Безусловно все решения принимаются оперштабом исходя из эпидемиологической ситуации в регионе, - написал Ушаков в соцсетях.

Ранее открытие ресторанов без веранд анонсировали с 19 августа. Напомним, что вице-губернатор уже говорил о необходимости начать совместное обсуждение об условиях работы в период пандемии для бизнеса и надзорных органов. Тогда он упомянул, что не у всех есть возможность работать в формате на вынос.