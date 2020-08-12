Стало известно, в каких районах Омска и области больше всего зараженных ВИЧ

В общей сложности ВИЧ диагностирован у 21 408 омичей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский «СПИД-центр» опубликовал данные по распространению ВИЧ в регионе за семь месяцев 2020 года.

Выяснилось, что больше всего носителей неизлечимой инфекции в Октябрьском округе 53,7 на 100 тысяч человек. Ранее по этой печальной статистике лидировал Советский округ.

В области наибольшая заболеваемость на данный момент отмечена в Большеуковском районе – 69,9 на 100 тысяч населения. До этого антирейтинг возглавляли Кормиловский и Саргатский районы.

Всего за неполный 2020 год выявили 835 новых случаев ВИЧ. В общей сложности такой диагноз есть у 21 408 местных жителей. Из выявленных за семь месяцев ВИЧ-положительных омичей 26,3% заразились при внутривенном употреблении наркотиков, 72,5% – половым путем.