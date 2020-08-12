Омичи жалуются, что не могут записаться на прием в поликлинику

Омичи утверждают, что проблемы с записью на прием онлайн есть во многих поликлиниках. Фото: Омская Губерния

В условиях коронавируса работа больниц стала куда напряженней и сложнее, но уже привычные нам болезни никто не отменял. Омичи пытаются попасть на прием к участковому педиатру и другим специалистам, но не могут этого сделать. Электронная приемная стабильно показывает, что талонов нет. На это в соцсетях массово жалуются горожане.

Самым не популярным специалистом в ГКБ №1 оказался гематолог. К нему есть целых 36 талонов. Фото: ВКонтакте

Омичи пытались записаться на прием в поликлинику, относящуюся к ГКБ №1, но у них ничего не получилось. Талонов не было ни к одному врачу, кроме гематолога.

В комментариях высказывают разные мнения. Кто-то предполагает, что это неполадки с сайтом и надежнее звонить в регистратуру, а кто-то говорит о подобной ситуации в других поликлиниках.

- Я тоже не понимаю, почему не могу записаться на приём онлайн в поликлинику №12 на Куйбышева, 29. Там тоже талоны только к гинекологу и ещё какому-то специалисту, а к педиатру ни одного талона нет, - делится своим опытом женщина.