Омская область вошла в десятку городов с самым высоким приростом заболевших COVID-19

Общее количество выявленных случаев в регионе уже превысило отметку в 8 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Федеральный оперштаб по коронавирусу обнародовал новые данные по распространению заразы в стране. В целом уровень заболеваемости уже идет на спад. Однако Омская область остается среди тех регионов, где ситуация все еще очень напряженная. Общее количество выявленных случаев в регионе уже превысило отметку в 8 тысяч человек, при этом последняя тысяча добавилась буквально за 1,5 недели. Ежедневно выявляется более сотни новых случаев ковида.

Омская область, к сожалению, находится в десятке регионов с самым большим суточным приростом зараженных. По данным на 12 августа, например, подтвердились еще 106 тестов.

На первом и втором местах в этом нерадостном списке мегаполисы: в Москве – 689, в Свердловской области – 167, в Санкт-Петербурге – 161 новый случай. Далее следуют Московская, Ростовская и Нижегородская области, Красноярский край, Иркутская область и Ханты-Мансийский АО. Везде суточный прирост заболевших составляет более сотни человек.

А вот в соседних Тюменской и Новосибирской областях, которые расположились на 29-й и 30-й строках рейтинга, только по 64 зараженных. Видимо, там уже началось долгожданное плато.