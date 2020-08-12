В Омске подросток на мопеде разбился, влетев в иномарку

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на Левобережье. На дороге по улице Перелета 16-летний подросток на мопеде «Ирбис» не справился с управлением и влетел в автомобиль «Тойота Королла», за рулем которой находилась 49-летняя женщина.

– В результате ДТП водитель мопеда обратился за медицинской помощью, – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.