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Названы дороги, которые отремонтируют в Омске на сэкономленные деньги

Их должны закончить до 1 октября
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
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Один подрядчик будет ремонтировать все объекты.

Один подрядчик будет ремонтировать все объекты.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Стало известно, какие дороги будут ремонтировать в Омске на сэкономленные средства. Об этом рассказали в пресс-службе омской администрации.

Приведут в порядок улицу Панфилова (от Бульварной до 3-й Транспортной), улицу 1-й Разъезд оОт 3-й Транспортной до 4 Транспортной), улицу 4-я Транспортная (от 1-го Разъезда до Хабаровской). Эти дороги из резервного списка будет ремонтировать компания "СибРос", администрация уже заключила с ними контракт.

По информации мэрии, подрядчику заплатят 64,9 миллионов. За эту сумму до 1 октября на трех дорогах должны появиться новый асфальт, бордюры, пешеходные ограждения, остановки и пластиковая разметка.