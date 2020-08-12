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В омских больницах от коронавируса за сутки умерли еще 4 пациента

Число скончавшихся от COVID-19 перевалило уже за сотню
Станислав МухинСтанислав МухинСтаниславМухин
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Смертность от коронавируса продолжает расти.

Смертность от коронавируса продолжает расти.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Остаются высокими цифры заражения коронавирусом и смертности от него в Омской области. Появились свежие данные от регионального оперштаба. За последние сутки заразились 106 омичей. Количество заболевших в регионе уже перевалило за 8 000.

Не обошлось и без летальных исходов. За сутки в омских больницах от коронавируса скончались 4 пациента. Всего, по данным официальной статистики, с начала пандемии от COVID-19 умерли 106 человек.

Однако недавние цифры Росстата поставили эти цифры под сомнение. По данным федерального ведомства, только за июнь в Омской области COVID-19 унес жизни 86 человек. Тогда как региональный оперштаб и омский минздрав сообщали лишь о 12.

В связи с этим "Комсомолка" обратилась в областную прокуратуру с просьбой провести отчетность минздрава и опертштаба. И выяснить, не занижалась ли статистика в угоду низким показателям.