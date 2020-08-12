В омских больницах от коронавируса за сутки умерли еще 4 пациента

Смертность от коронавируса продолжает расти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Остаются высокими цифры заражения коронавирусом и смертности от него в Омской области. Появились свежие данные от регионального оперштаба. За последние сутки заразились 106 омичей. Количество заболевших в регионе уже перевалило за 8 000.

Не обошлось и без летальных исходов. За сутки в омских больницах от коронавируса скончались 4 пациента. Всего, по данным официальной статистики, с начала пандемии от COVID-19 умерли 106 человек.

Однако недавние цифры Росстата поставили эти цифры под сомнение. По данным федерального ведомства, только за июнь в Омской области COVID-19 унес жизни 86 человек. Тогда как региональный оперштаб и омский минздрав сообщали лишь о 12.

В связи с этим "Комсомолка" обратилась в областную прокуратуру с просьбой провести отчетность минздрава и опертштаба. И выяснить, не занижалась ли статистика в угоду низким показателям.