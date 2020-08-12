Более 8 тысяч омичей заболели коронавирусом

Омская область продолжает подниматься в ТОПе федерального рейтинга по количествам заражений. Фото: Омская Губерния

Несколько недель Омская область держалась в ТОП-15 регионов по количеству заражений коронавирусом за сутки, а сегодня вошла в десятку.

По информации федерального оперштаба, за сутки в Омской области вирусом заразилось 106 человек, а общее число зараженных превысило 8 тысяч и составило 8 067 человек.

В целом по стране зарегистрировали уже более 900 тысяч случаев заражения и этот показатель продолжает расти, также как на спад не идет и статистика заражений в Омской области. Она уже третью неделю остается стабильно высокой, более 100 новых случаев за день.