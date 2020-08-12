В Омске умер известный депутат

Фото: Омский горсовет

Печальная новость пришла из Омского горсовета. В ночь на 12 августа не стало Николая Александровича Чиракова. Он умер после продолжительной борьбы с тяжелым недугом.

– С прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни скончался Николай Александрович Чираков, представитель Губернатора Омской области в Омском городском Совете, член партии «Единая Россия», депутат Омского городского Совета 4 и 5 созывов (2007-2017 г.г. ), руководитель фракции партии «Единая Россия», – говорится в сообщении Омского горсовета. – Похороны состоятся 13 августа на Восточном кладбище.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая Александровича.

СПРАВКА:

Николай Александрович Чираков родился 1 июня 1952 года в городе Красноармейске Донецкой области. В 1984 году окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности «инженер-механик». В начале 1990-х создал ЗАО «Брамс», которое первым в Омске занялась транковой связью. В последние годы был председателем совета директоров и заместителем гендиректора этой компании.

В 2007 и 2012 годах избирался депутатом Омского горсовета. С 2007 по 2017 год Чираков возглавлял там фракцию «Единая Россия». В 2017 году назначен представителем губернатора в городском парламенте.