В Омске отделение еще одной больницы закрыли из-за вспышки коронавируса

"Тяжелым" пациентам-сердечникам продолжают оказывать помощь в полном объеме. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что закрыто на карантин еще одно отделение омской больницы. На этот раз остановили работу стационара кардиологического отделения МСЧ №7. Всех не тяжелых больных распустили по домам, остальным, кто не сможет обойтись без медицинского наблюдения, оказывается необходимая помощь, заверили в пресс-службе омского минздрава.

- По предписанию Роспотребнадзора из-за коронавируса закрывается отделение кардиологии в стационаре МСЧ № 7, - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Росприроднадзора подтвердили, что такое предписание выносили, но что послужило его причиной не уточняют.