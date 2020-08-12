Жители Омской области пожаловались на хаос в Кормиловской больнице

Фото: «ЧП Омск»

Жители Кормиловского района пожаловались на огромные очереди в местной центральной районной больнице. На фото, которое выложил автор поста, размещенного в социальных сетях, видна довольно внушительная толпа.

Несмотря на пандемию коронавируса, люди вынуждены толпиться в тесном коридоре. Судя по всему, о том, чтобы запускать внутрь определенное число посетителей, никто не позаботился.

Комментаторы рассказывают, что аналогичная ситуация сейчас практически во всех районных больницах. И предполагают, что большой наплыв людей связан с подготовкой к 1 сентября. Вероятно, что местные жители идут в поликлинику, чтобы собрать документы для детей в школы и садики.