В Омске машина насмерть сбила женщину, перебегавшую оживленную дорогу

ДТП случилось в Нефтяниках. Фото: Сергей ГАПОН

Сразу два наезда машин на людей случились накануне в городке Нефтяников. В первом случае пешеход решил перейти дорогу на улице 22-го Апреля на красный свет и угодил прямо под колеса автомобиля «Ниссан». 31-летний пострадавший обратился за помощью к медикам.

Второе происшествие закончилось трагически. Водитель автомобиля «Хонда Фит», ехавший по улице Химиков в сторону проспекта Королева, сбил женщину. По предварительным данным, она пыталась перебежать дорогу в неположенном месте, пояснили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Женщину с травмами увезли в больницу, но спасти ее было уже невозможно, она скончалась.