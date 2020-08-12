В Омске машина насмерть сбила женщину, перебегавшую оживленную дорогу

ДТП случилось в Нефтяниках.
Фото: Сергей ГАПОН
Сразу два наезда машин на людей случились накануне в городке Нефтяников. В первом случае пешеход решил перейти дорогу на улице 22-го Апреля на красный свет и угодил прямо под колеса автомобиля «Ниссан». 31-летний пострадавший обратился за помощью к медикам.
Второе происшествие закончилось трагически. Водитель автомобиля «Хонда Фит», ехавший по улице Химиков в сторону проспекта Королева, сбил женщину. По предварительным данным, она пыталась перебежать дорогу в неположенном месте, пояснили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Женщину с травмами увезли в больницу, но спасти ее было уже невозможно, она скончалась.