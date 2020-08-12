Министр экологии сделал заявления о мощнейших выбросах, накрывших 6 августа Омск

Повышенный уровень загрязнений воздуха фиксировали с 6 по 10 августа. Фото: Алексей ФОКИН

На прошлой неделе в ночь с 5 на 6 августа Омск накрыли сильнейшие выбросы. Неприятный запах будил омичей посреди ночи во всех районах, многие жаловались на то, что им банально нечем дышать. Тогда в министерстве экологии заявили, что эколаборатории фиксировали превышение допустимых норм по загрязнению воздуха от 1,4 до 3,1 раза. В своем интервью "Комсомльской Правде в Омске" министр экологии Илья Лобов сказал, что источником может быть какое-то крупное предприятие. Правда, виновника так и не назвали.

Сегодня министр добавил, что считает эти выбросы самыми мощными за все время наблюдений.

- 6 августа был самый мощный по своей масштабности и ощущениям выброс за все время, что я здесь нахожусь, - сказал Лобов в эфире программы "Вести Омск". - Омичи говорят, что примерно с 2017 года, склонен с этим согласиться. Реакция тогда была глобальная. Вмешался губернатор, определены зоны ответственности, прошло совещание в прокуратуре.

Министр добавил, что к мониторингу и расследованию будут привлечены специалисты-экологи из Томска и Новосибирска, чтобы выявить загрязняющие вещества, которые омские станции выявлять не способны.