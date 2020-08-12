«Бьют и выкидывают босую в подъезд»: Омичи жалуются на соседей, которые издеваются над 90-летней бабушкой

Соседи пытаются защитить бабушку, но не знают, как это сделать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Омска рассказали в соцсетях о чудовищной ситуации, свидетелями которой им приходится быть уже долгое время. Их маргинальные соседи периодически жестоко избивают свою бабушку. Люди просто не знают, как ей помочь.

– В многоквартирном доме под нами проживает бабушка, – рассказывает в паблике «ЧП Омск» автор поста Ирина Рубцова. – Ей около 90 лет, она ветеран войны. Живет с внуками, которые постоянно бухают и избивают ее. Выкидывают босую и раздетую на лестничную клетку. Участковый сказал: «Можно написать коллективное заявление от жителей подъезда, но как вы потом будете жить в доме, неизвестно. Если сама бабушка напишет заявление, то сама его и заберет, когда внучок на колени упадет». Как можно повлиять на данную ситуацию и к кому обратиться? Может, есть какие-то службы, которые следят за пожилыми людьми?