Житель Омской области до полусмерти избил кочергой пожилую соседку

Скорую пострадавшей вызвал ее сын. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на давнюю неприязнь, 44-летний житель села Решетино Тюкалинского района пришел в гости в своей 59-летней соседке, пригласившей его вместе выпить. Однако под воздействием горячительного старые обиды снова всплыли в его сознании. Мужчина взял кочергу и до полусмерти избил собутыльницу, а потом ушел домой.

– Сын потерпевший вызвал скорую помощь, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Сотрудникам полиции подозреваемый рассказал, что конфликт произошел на почве давней личной неприязни, сознался в умышленном причинении телесных повреждений. С места происшествия изъято орудие преступления – кочерга. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».