Пенсионерка из Омска выиграла в лотерею более 1 миллиона

Пенсионерка несколько лет подряд надеялась на крупный выигрыш и покупала билеты лотереи.

Жительница Омска неожиданно выиграла в лотерею 1,12 миллионов рублей. Счастливый билет она получила еще год назад, но поделиться радостью решила только сейчас. Галина Борисова несколько лет подряд покупала лотерейные билеты, чтобы выиграть крупную сумму и помочь сыну выплатить ипотечный кредит. Женщине не везло, но однажды она как обычно купила билет на почте, и он оказался выигрышным.

- Трансляцию розыгрыша по телевизору пропустила, проверила результаты на сайте. Когда я увидела сумму на экране, я отложила ноутбук и сразу позвонила обрадовать сына хорошей новостью, - рассказала о своих впечатлениях Галина.

Сейчас женщина на пенсии и трудится гардеробщицей в школе, в свободное время пишет картины. Она надеется повторить свой успех, и с помощью выигрыша в лотерею купить квартиру уже себе.