Омич погиб после падения из окна многоэтажки

По сообщениям очевидцев, мужчина упал с 7 этажа, когда во дворе было много людей. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях появилось сообщение о том, что из окна 7 этажа высотки на улице 70 лет Октября, 20, недалеко от парка 300-летия Омска, выпал мужчина. Сообщения об этом поступили в полицию около 18:00.

Очевидцы в комментариях выражают сочувствие к погибшему. Местные жители сетуют, что момент падения видели дети, гулявшие во дворе.

- Вся наша детвора видела, столько рассказов теперь . Хотите свести жизнь на нет, идите в лес, - пишет один из омичей в комментариях.

В пресс-службе полиции подтвердили факт смерти мужчины. В ведомстве уточнили, что 47-летний омич выпал не из своего окна. Постоянно он проживает на улице Авиационная в частном секторе. Как он оказался в многоэтажке и что именно привело к печальному итогу, выясняет следствие.