Глава минприроды Лобов объяснил ухудшение ситуации с выбросами климатом

Фото: «Омск Live»

Горожане снова массово жалуются в соцсетях на невыносимую вонь, которой накрыло Омск минувшей ночью. Едкий химический запах сильнее всего ощущался в Нефтяниках и на Левом берегу. Также выложили фото сизого смога, окутавшего город.

– Над Кировском стоит смог, – делится впечатлениями автор снимка. – Все, как в тумане, и вонь – не передать. Похоже на газ, дышать нечем, окна все закрыла, но жара. Еще одна бессонная ночь в вонючем городе. Сколько еще это будет продолжаться?

Местные жители жалуются, что даже несмотря на жару им пришлось спать с плотно закрытыми окнами. И те, кто этого не сделали, с утра проснулись с сильной головной болью и кашлем.

Глава областного минприроды Илья Лобов в недавнем интервью «Комсомолке» согласился, что проблема существует, а в эфире телеканала «Вести Омск» объяснил ее довольно неожиданной причиной.

– Отчасти это связано и с изменениями нашего климата, – считает министр. – Еще в 2015 году в нашем регионе насчитывалось 69 дней неблагоприятных метеоусловий. Неблагоприятные метеоусловия – это, к примеру, как в квартире, когда хочешь открыть форточку, чтобы избавиться от неприятного запаха, но не можешь сделать это, а вентиляция не работает, и неприятный запах начинает накапливаться, так и с предприятиями – в дни НМУ вредные вещества в атмосфере накапливаются.