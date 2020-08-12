На видео попал потоп в гипермаркете «Лента» из-за текущей крыши

На полу в торговом зале быстро образовалась огромная лужа. Фото: ВКонтакте

Накануне на Омск обрушился сильный ливень с градом. Он начался довольно неожиданно и надолго не затянулся, но успел немало навредить омичам. Помимо множества поваленных порывами сильного ветра деревьев, очевидцы в соцсетях сообщили и о настоящем потопе в гипермаркете "Лента" на Левом берегу рядом с торговым комплексом "Каскад".

На кадрах видно, что на улице идет дождь, а в помещении торгового зала сквозь щели в потолке потоками льется вода. Быстро натекла огромная лужа. Постоянные покупатели в комментариях отмечают, что для левобережной "Ленты" это постоянное явление во время сильных дождей. Как с потопом справлялись сотрудники магазина ничего не известно.