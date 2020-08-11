Мошенник из Омска обманул поставщиков на 16 миллионов

В настоящее время дело готовятся рассмотреть в суде по существу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дело 41-летнего омича будут рассматривать в Советском районном суде. Его обвиняют в мошенничестве, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, всего за три месяцы с декабря 2018 по март 2019, омич обманул поставщиков трубопровода и стройматериалов на 16,4 миллионов рублей. Мошенник заключал с ними договора, представляясь руководителем коммерческой организации, получал крупные партии товаров и исчезал. Сам он не был ни руководителем, ни основателем никакой фирмы, а просто подделывал подпись директора фирмы, в которой работал.

Также в прокуратуре сообщают, что во время следствия большую часть имущества на 13 миллионов удалось вернуть владельцам. Оставшуюся сумму ущерба мошеннику придется выплатить из своего кармана.