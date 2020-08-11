Омичи начали массово подавать документы на банкротство. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Региональное УФНС обнародовало данные о банкротстве физлиц. Выяснилось, что все больше местных жителей не в состоянии рассчитаться по долгам и вынуждены обращаться к процедуре банкротства.

По данным на 1 июля 2020 года, такие заявки подали 1 216 омичей, что на 300 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вероятно, это связано в том числе и с простоем во время нерабочих дней в период самоизоляции. В общей сложности задолженность всех банкротов в регионе составила 13,6 млрд рублей.

– Основной причиной объявления гражданином себя банкротом являются долговые обязательства, исполнить которые физические лица не в состоянии в силу различных причин, таких как снижение доходов и увеличение расходов, возникновение обстоятельств личного характера, в результате которых наступает неплатежеспособность, неправильное сопоставление своих возможностей и потребностей, – прокомментировали данные в пресс-службе областного Управления федеральной налоговой службы.