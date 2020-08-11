Еще в одной омской колонии зафиксировали вирусное заболевание

Заключенных с симптомами ОРВИ протестировали на коронавирус. Диагноз не подтвердился. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В омских колониях продолжают фиксировать вспышки острых респираторных заболеваний. На этот раз сразу несколько заразившихся выявили в Лечебно-исправительном учреждении №2, расположенном в поселке Береговой. Раз за разом в УФСИН отрицают, что у заболевших заключенных коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, приняты все стандартные меры. Заключенных с признаками ОРВИ изолировали, персонал перевели на сменный график работы, при котором во время дежурства нельзя покидать территорию колонии, а дома следует соблюдать режим самоизоляции.Также в колонии временно ограничены свидания, принимать передачи запрещено.

Все заболевшие сдали анализы на коронавирус. Ни у кого из них диагноз не подтвердился, как утверждают в ведомстве.