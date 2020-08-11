В Омске будут судить уголовников, пытавших и ограбивших стариков

Фигурантов будут судить сразу за два преступления. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ленинском районном суде начался процесс над парочкой отморозков, пытавших пожилую супружескую чету. 30-летний омич и 50-летний гастролер из Карачаево-Черкессии вломились в дом к старикам – 80-летнему дедушке и 83-летней бабушке. Поняв, что пожилая чета перед ними беспомощна, незваные гости начали их избивать и угрожать убийством. Фигуранты требовали, чтобы пенсионеры показали им, где хранят деньги.

Не добившись ничего от своих жертв, нападавшие сами отправились на поиски. В результате они вынесли все, что нашли: ружье, порох и памятные вещи на общую сумму в 16 тысяч рублей.

– По результатам геномной экспертизы житель Омска, совершивший преступление, был найден, в ходе допроса он указал на своего соучастника, который в свою очередь был доставлен в Омск для предъявления обвинения, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Также задержанным предъявлено обвинение по еще одному уголовному делу. Под предлогом покупки продуктов они вышли на предпринимателя, у которого потом отобрали 27 тысяч рублей.