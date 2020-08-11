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На Омск обрушился дождь с градом

Погода испортилась в Омске внезапно
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
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Ливень начался внезапно, погода резко испортилась.

Ливень начался внезапно, погода резко испортилась.

Фото: Станислав МУХИН

Утро встретило омичей теплом и ясной погодой. Во второй половине дня погода в Омске резко испортилась. Небо затянуло тучами, поднялся ветер. На город резко обрушился дождь с грозой и сильным градом, обещанным синоптиками накануне.

Размер града превышал вишневую косточку, и длился около 10 минут. Разгул стихии и сильный ветер продолжались в Омске около 15 минут. Если верить синоптикам, с завтрашнего дня в город придут дожди. Осадки будут продолжаться до самых выходных. Ожидаются обильные дожди в ночное время.

Также с дождями придет и похолодание. К концу недели температура днем упадет до +17.