Этим летом омичи купались в смеси из ртути, фенола и фосфатов

Многие водоемы в регионе оказались сильно загрязнены. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Обь-Иртышского УГМС опубликовали данные проверки рек и озер в Омской области. Пробы воды брали в 12 водоемах, и результат оказался пугающим.

– В июле 2020 года на территории Омской области отобрано и проанализировано 54 пробы воды, – говорится в официальном сообщении ведомства. – Наблюдались случаи превышения ПДК трудно- и легкоокисляемых органических веществ (по ХПК и БПК5), азота аммонийного, фосфатов, соединений железа, меди, ртути, фенолов, пестицида пп- ДДТ. В июле 2020 года случаев ВЗ и ЭВЗ поверхностных вод суши на территории Омской области не зарегистрировано.

Напомним, на Иртыше в черте города уже долгие годы запрещено купаться - каждый раз вода не проходит проверку на чистоту.