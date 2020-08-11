В Омской области число умерших от коронавируса перевалило за 100

Число умерших от коронавируса перевалило за сотню. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Свежие данные о коронавирусе поступили от омского оперштаба и минздрава. Сообщается, что за сутки заразились 105 человек. Продолжает резко расти и смертность от COVID-19. За сутки скончались сразу 5 пациентов. Таким образом, число умерших от коронавируса уже перевалило за сотню и составляет 102 человека.

Продолжают находиться под наблюдением медиков 1 320 человек. По данным опертштаба, в омских лабораториях ведётся активная работа – за сутки проведено 2 553 исследования, всего с начала работы проведено 326 382 исследования.

Добавим, что в выходные стало известно о серьезных расхождениях в показателях смертности от коронавируса омского минздрава и Росстата. Федеральное ведомство заявило, что за июнь в регионе скончались 86 пациентов, хотя оперштаб сообщал лишь о 12.

В минздраве попытались объяснить такое сильное несоответствие цифр, однако "Комсомолке" позиция ведомства показалась неубедительной и оставила вопросы, на которые мы так и не получили ответы. "Комсомолка" обратилась в прокуратуру с просьбой проверить отчетность омского минздрава о количестве умерших от COVID-19.