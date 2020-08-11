«А я что, пьяный был?»: Первые слова, которые сказал сбитый машиной в Нефтяниках омич

Удар был сильным, но, по сообщениям очевидцев, мужчина очнулся сам и очень удивился произошедшему. Фото: ВКонтакте

Сегодня в районе нефтяников на перекрестке улиц 22 Апреля и Энергетиков произошел наезд на пешехода. В пресс-службе госавтоинспекции сообщают, что пешехода сбил 25-летний водитель "Ниссана". Пострадавший переходил дорогу по регулируемому переходу у ДК "Звездный", но на красный сигнал светофора.

После ДТП сбитый 31-летний мужчина обратился в больницу. Как говорят очевидцы в соцсетях, после удара он лежал на земле, но быстро пришел в себя. Как оказалось, пешеход был нетрезв.

- Я в шоке была от его слов. Когда он пришёл в себя, то сказал: "А я что пьяный был?" - рассказала в комментариях одна из свидетелей произошедшего.

По факту наезда будет проведена проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего. Но уже и так понятно, что виновник ДТП сам пешеход.