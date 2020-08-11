Омича, задолжавшего ребенку алиментов на 118 тысяч, отправили в колонию

Заключение не снимает с нерадивого отца обязанности расплачиваться с долгом по алиментам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

К реальному сроку приговорили 42-летнего жителя Большереченского района, злостно пренебрегавшего обязанностью платить алименты. В общей сложности он задолжал своему несовершеннолетнему ребенку 118 тысяч рублей.

Перепробовав все остальные методы воздействия в прокуратуре были вынуждены ходатайствовать, чтобы должника в качестве наказания приговорили к реальному сроку в колонии.

– Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, – рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. – Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также сообщается, что приговор в законную силу не вступил и еще может быть обжалован.