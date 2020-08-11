Нашествие огромных пауков: Омичей напугали тарантулы, атакующие их жилье

Фото: «Инцидент Омск»

Жителей села Ребровка Омского района напугал гигантский паук, которого они обнаружили в своем доме. К сожалению, судьба не слишком симпатичного на их взгляд членистоногого оказалась незавидной – его поймали и убили.

– В некоторых регионах страны – нашествие огромных пауков. Это коснулось и нас. В нашем доме в районе улицы Южной на полу был обнаружен огромный паук размером с ладонь подростка, – рассказывает в соцсетях очевидец. – Он был раздавлен и выброшен. Сфотографировать его не получилось, не до того было. Но на следующий день останки извлекли из мусорки и все же сфотографировали. На этих фото он меньше, чем вживую. Берегите себя!

Впрочем, далеко не все комментаторы одобрили поступок автора поста. Нашлись знатоки, которые рассказали, что это довольно безобидный сибирский тарантул, укус которого не страшнее пчелиного.