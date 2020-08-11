В Омской области на 50% выросло количество должников

Омичи чаще стали объявлять себя банкротами из-за того, что не рассчитали свои финансовые возможности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области подсчитали, что к 1 июля банкротились 1216 человек. Их общий долг только по обязательным платежам составил более 13 миллиардов рублей.

- Происходит снижение доходов и увеличение расходов, возникновение обстоятельств личного характера, в результате которых наступает неплатёжеспособность, неправильное сопоставление своих возможностей и потребностей, - рассказала о наиболее частых причинах объявления себя банкротом начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Омской области Татьяна Максименко.

По информации налоговой, по сравнению с прошлым 2019 годом, количество граждан-банкротов увеличилось на 50%. Именно физические лица составляют 2/3 от общего числа заявок на банкротство, а это 886 человек.