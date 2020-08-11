Ржавые ограждения, кривая плитка и засохшие саженцы: Половину благоустроенных омских объектов будут переделывать

Фото: «Омск Live»

В облправительстве подвели первые итоги благоустройства общественных пространств, которое идет уже третий год. В 2018 году реконструировали 34 общественных пространства и 156 дворов, в 2019-м году – 48 общественных и 30 дворовых территорий.

Однако с ремонтом идет не все гладко. Практически на всех пространствах в Омске находили недостатки. Больше всего претензий у горожан к обновленным бульварам Победы и Мартынова. На последнем с незавидным постоянством ломается пластиковая доска, которой вымостили тротуары. Дорогостоящие и оказавшиеся хрупкими доски уже неоднократно меняли, но каждый раз они быстро переходят в прежнее плачевное состояние. В итоге от непрочного материала решили отказаться в пользу другого.

Такая же ситуация и с половиной остальных объектов во всей области. В пресс-службе регионального правительства рассказали, что в числе основных замечаний – повреждение или просадка тротуарной плитки, бортовых камней, ржавчина на металлических ограждениях и опорах уличного освещения, гибель саженцев или всходов травы на газонах. В течение гарантийного срока подрядчики должны их устранять. Иногда этого можно добиться только через суд.

– Выявлено в общей сложности 207 замечаний на 44 общественных территориях, – сообщил глава минэнерго, отвечающего за благоустройство, Антон Гаак. – Из них 125 приходится на 20 общественных пространств в Омске, еще 82 – на 24 общественных территории в районах. К сегодняшнему дню в полном объеме устранены недостатки на 15 объектах. По 16 территориям предъявлены претензии подрядчикам. Еще по 13-ти общественным территориям споры решаются в судебном порядке