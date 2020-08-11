Стало известно, когда в Омск придет резкое похолодание до +17

Омск ждет похолодание и дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН

Август выдался аномально жарким. После двух недель, когда в Омске днем держалась температура +30...+35, жара все-таки отступает. Сибиряки получат передышку. На смену зною придет долгожданное похолодание.

Но отступать жара будет постепенно. Уже со среды 12 августа температура начнет понижаться. По прогнозам омских синоптиков, ожидается +23... +24. В этот день обещают сильный дождь с грозой. В середине и конце недели характер погоды существенно не изменится: обещают грозы, дождь и сильный ветер.

Но ближе к выходным в Омске существенно похолодает. Ожидается, что самыми холодными днями станут пятница и воскресенье (14 и 16 августа). В эти дни метеорологи обещают днем +17...+18. Ночью и вовсе похолодает до +12. В начале следующей недели тепло вернется в Омск.