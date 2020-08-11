Умер еще один омский врач: в минздраве не исключают, что у него был коронавирус

Сегодня в Омске скончался врач Нововаршавской центральной районной больницы.В печальном списке умерших омских медиков уже есть несколько фамилий Ерген Копин, Наталья Яштина, Сергей Ковтун, Сергей Костерин, его пополнил 36-летний детский хирург Евгений Чехонадский. Это уже 5 случай кончины медиков за период пандемии. Об этом стало известно из сообщений СМИ.

В пресс-службе министерства здравоохранения подтверждают факт смерти медика.

- Пока не проведены соответствующие экспертизы, о причине смерти говорить рано. Мы не исключаем того, что медик умер от коронавируса. До этого он месяц был в отпуске и, возможно, контактировал с кем-то из зараженных, - прокомментировали в ведомстве.

Также в минздраве уточнили, что Чехонадский был госпитализирован и скончался в реанимации областной больницы. О симптомах с которыми медик поступил тоже ничего не известно, но в минздраве уверены, это не сердечный недуг.