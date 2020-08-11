Омичка упала возле своего дома и отсудила за это 172 тысячи

Управляющую компанию обязали выплатить за инцидент в общей сложности 172 тысячи рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несчастный случай произошел с жительницей Советского округа минувшей зимой. Женщина поскользнулась на нечищеной дорожке возле дома, упала и сильно ударилась. После того, как боль в ушибленной руке не прекращалась некоторое время, пострадавшая обратилась к врачу. Травматолог диагностировал у нее перелом.

Омичке пришлось перенести две операции, а также пройти через сложный восстановительный период. Выздоровев, женщина подала иск на нерадивых коммунальщиков. В суде встали на ее сторону и обязали управляющую компанию выплатить за инцидент в общей сложности 172 тысячи рублей.

Ответчик не торопился разобраться с этим обязательством. Тогда у организации арестовали несколько машин и пригрозили еще и штрафом за неуплату долга.

– Компания, не желая дожидаться возможных неприятных последствий и нести дополнительные финансовые потери, в добровольный срок погасила образовавшийся перед омичкой долг, – рассказали в пресс-службе областного УФССП. – Денежные средства в полном объеме перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.