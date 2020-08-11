Омичи вовсю торгуют скоропортом на стихийных рынках в жару

Омичи в жару продают на открытом воздухе скоропортящиеся продукты. Фото: Алексей ФОКИН

Летом с завидной регулярностью на остановках можно увидеть людей, продающих овощи с дачи, домашние соленья, рагу и другие заготовки. Именно в рейд по таким стихийным мини-рынкам отправились представители администрации Кировского округа.

За один день составили 5 административных протоколов. За торговлю без разрешения предусмотрены штрафы от 1000 до 100 000 рублей. Чиновники предупреждают: покупка продуктов на стихийных рыках может стать опасной для здоровья, ведь никто не гарантирует соблюдение необходимых санитарных условий при их производстве и хранении.

- Несмотря на тридцатиградусную жару, в местах стихийной торговли можно встретить продукты, чей срок хранения измеряется днями, а то и часами, да и то в условиях холодильника. У большинства продавцов нет санитарных книжек, они не проходят медицинское освидетельствование. Отсутствуют необходимые лицензии и сертификаты, сопроводительные документы, подтверждающие качество и годность товаров, - рассказывает Андрей Чикишев, специалист отдела экономики и потребительского рынка администрации Кировского округа.