Высокий уровень загрязнения воздуха держался в Омске почти неделю

В Омске зафиксировали мощные выбросы хлороводорода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На прошлой неделе омичей взволновал сильный запах газа, который почувствовали во всей районах города. Тогда начались масштабные проверки, горожане в соцсетях призывали друг друга выходить на митинги. Министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов, в интервью сайту "Комсомольская правда в Омске" назвал круг подозреваемых в выбросах. Но виновников до сих пор не назвали.

Обь-Иртышский гидрометцентр опубликовал данные о загрязненности воздуха после мощных выбросов, случившихся в ночь с 5 на 6 августа. По данным ведомства, высокий уровень загрязнений воздуха продержался в Омске до 11 августа.

7 августа, на следующий день после выбросов, специалисты фиксировали повышенное загрязнение атмосферы.

8 августа уровень уже был очень высоким. В этот день в Кировском округе зафиксировали новые загрязнения. На этот раз концентрация сероводорода была превышена в 11 раз. Как сообщают метеорологи, обычно показатель для этого вещества колебался в районе 3-4 раз.

Понижение уровня загрязнений зафиксировали только сегодня, 11 августа. Если никаких новых выбросов не произойдет, то и на 12 и 13 августа синоптики обещают низкий уровень загрязнений воздуха в Омске.