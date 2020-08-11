Стало известно, кто будет заниматься благоустройством Омска вместо Юрия Бибика

Фото: мэрия Омска

Напомним, после ухода в отставку Юрия Бибика место начальника управления формирования комфортной городской среды департамента городского хозяйства Омска оказалось вакантным. Накануне в мэрии объявили, что на пост назначена 30-летний юрист Юлия Ильчук. Ранее она работала там заместителем руководителя.

СПРАВКА:

Юлия Ильчук родилась в 1990 году. В 2011-м окончила юрфакультет ОмГУ. После этого работала в контрольном управлении мэрии. С 2012-го – консультант нормативно-правового отдела департамента правового обеспечения и муниципальной службы. С июня по декабрь 2018 года трудилась в региональном минтруда. В декабре 2018-го вернулась в горадминистрацию на должность замначальника управления формирования комфортной городской среды департамента городского хозяйства. С августа 2020 года – заняла место начальника в этом ведомстве.