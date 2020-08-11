Появилось видео пожара на острове у «Арены Омск»

Полыхала высохшая за время жары трава. Фото: скрншот из видео Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи сообщили о том, что в районе "Арены Омск" загорелось что-то на полуострове на Иртыше. По видео можно судить о возгорании сухих деревьев. Были ли в тот момент рядом с источником огня люди, не известно.

В комментариях омичи чаще отмечали, что автор поста не правильно обозначил место пожара, чем интересовались его тушением и распространением.

- Пожарный Катер на связи. Мы тушили. Это полуостров без названия. Но относится к острову Зелёный, - внес в комментариях ясность один из спасателей.

Официально в пресс-службе МЧС подтвердили, что пожар был. Загорелась сухая трава. Огонь не успел далеко зайти, его потушили через 40 минут после вызова спецслужб. Для этого было задействовано 3 человека на пожарном катере.

О причинах пожара в МЧС ничего не сообщают, но в комментариях к видео омичи предполагают, что все произошло из-за многочисленных отдыхающих, которые жарили шашлыки на берегу.