Александр Бурков выложил в Instagram свое школьное фото

Александр Бурков – на снимке слева. Фото: Instagram

Глава Омской области Александр Бурков поздравил выпускников омских школ и выложил на своей странице в Instagram собственное юношеское фото, сделанное в 1983 году. Губернатор рассказал подписчикам, что учился в школе № 6 города Кушва Свердловской области.

– Почти 8 тысяч выпускников Омскои области сдали ЕГЭ, – написал Бурков. – Итоги радуют – в сравнении с 2019 годом увеличилось количество 100-балльных и «высокобалльных» результатов. Еще раз поздравляю всех, кто сегодня выбирает свои профессиональныи путь! Успехов вам!