В Омске снова отремонтируют благоустроенный бульвар Мартынова

Отказываться от деревянного покрытия в мэрии не планируют. Террасную доску заменят на более прочную. Фото: ВКонтакте

Недавно омичи активно жаловались на плохое качество ремонта на бульваре Мартынова, который благоустроили и торжественно открыли менее года назад. Террасная доска не выдержала интенсивной эксплуатации и в некоторых местах просто развалилась.

Сейчас администрация обратилась к компаниям-подрядчикам, чтобы выполнить ремонтные работы по гарантии. Одна из компаний "Домострой" согласилась устранить недочеты, а другая "Новые технологии" от выполнения работ отказалась. С ними, как рассказали в пресс-службе мэрии, ведется судебное разбирательство. Именно эта фирма должна исправить конструкцию из поврежденных досок.

Сейчас мэрия самостоятельно ремонтирует объект и не собирается отказываться от пластик. Террасную доску заменят на палубную, более прочную. Об этом рассказала Оксана Фадина.

- Дети катаются на роликах, скейтах, поэтому много сколов. Сейчас сами снимаем, делаем палубную доску, покрываем специальной морилкой, - рассказал о принятых мерах мэр Омска.

Также она уточнила, что затраты на ремонтные работы в администрации планируют взыскать с подрядчика в суде.