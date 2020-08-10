Под конец лета-2020 омичи все-таки смогут улететь на отдых в Турцию

С 10 августа открываются рейсы в Анталию, Бодрум и Даламан. Фото: Сергей ЕФИМОВ

Россия постепенно снимает ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С понедельника, 10 августа, омичи смогут попасть в Анталию, Бодрум и Даламан. Правда, прямых рейсов пока нет, лететь придется с пересадкой - из Москвы, Петербурга или Ростова-на-Дону.

Как сообщает ТАСС, летать в Турцию будут «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», «Россия», Royal Flight, «Икар», Red Wings, Nordwind, Azur Air, iFly, а также Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines.

По требованию авиационных властей Турции все компании должны выделить в самолетах места для изоляции пассажиров с подозрением на коронавирус, преимущественно два последних ряда кресел с правой стороны. Также перевозчики должны убрать из карманов впереди стоящих кресел журналы и другие печатные материалы.