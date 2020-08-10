Макаки Бонни и Клайн из Большереченского зоопарка продегустировали арбузы

Фото: скриншот видео (Наталья БОЛОТОВА)

После долгих месяцев изоляции из-за пандемии коронавируса Большереченскому зоопарку, наконец, снова разрешили принимать посетителей.

Из-за остающейся непростой ситуации с заболеваемостью в регионе полностью все ограничения пока не сняли. В зоопарк пока можно приходить семьями или группами не более пяти человек. Кроме того, необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

– Животные немного отдохнули от людей и теперь большинство из них с интересом рассматривают тем, кто к ним пришел. Особенно веселятся все обезьянки, они существа социальные им важно общение. Кстати, любят посетителей и медведи. У нас есть бывший цирковой мишка Малыш. Он, видимо, скучает по публике. Как только кто-то подходит к его вольеру, устраивает целое представление – начинает крутить колесо, карабкаться по трубе, выполняет всякие трюки. За время карантина у нас как раз родились тигрята. Сначала они, конечно, испугались, когда увидели столько людей. Но сейчас сами с интересом подходят, чтобы познакомиться. Особенно им интересно наблюдать за детьми. Таких маленьких людей они раньше еще никогда не видели, и они пытаются играть с детьми.

Зоопарк уже четыре дня принимает посетителей. Кроме того, здесь появилась возможность купить фрукты и овощи, которыми потом можно угостить животных. Яванские макаки Бонни и Клайд этим летом спасаются арбузами, которые им очень нравятся. Другие их собраться предпочитают персики, вишню и дыни.

А вот кормить животных принесенными из дома булками или какой-то другой едой категорически запрещено – это может закончиться печально. Одна такая трагическая история случилась здесь 10 лет назад. Тогда умер страус, которого посетители накормили чипсами. При вскрытии в желудке птицы обнаружили большой непереваренный комок из этого лакомства, оказавшегося для пернатого настоящей отравой.