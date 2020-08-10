Омичка проиграла суд за госзнак со всеми пятерками

Женщина не смогла отстоять номер из пяти пятерок и особенного сочетания букв. Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня в Омске Центральный районный суд рассматривал необычный спор между авто-леди и МВД по Омкой области. Предметом спора стал красивый автомобильный номер.

Из материалов дела известно, что женщина продала свой автомобиль весной 2019 года и сдала знаки на хранение в ГАИ, чтобы потом использовать для нового авто. Расставаться с ними истице уж очень не хотелось. Номер на знаках был красивый *555**55.

- Покупка машины состоялась только в марте 2020 года. Однако тогда на учет поставить автомобиль не получилось из-за ограничений и особого режима самоизоляции вследствие распространения коронавирусной инфекции, - объяснили в пресс-службе суда.

Женщина не уложилась в положенные 3 месяца, в течении которых можно оставить старые знаки, и в их регистрации в ГИБДД ей отказали. С таким решением авто-леди не согласилась и пошла в суд. Она требовала не просто выдать ей номера с пятью 5, но и согласовать определенные буквы.

Суд принял решение не удовлетворять просьбу истицы. Ей полностью отказали во всех требованиях.